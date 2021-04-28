Главное к утру: Мишустин посетит Казань, Хуснуллин о субъектах, Ак Барс не будет выплачивать дивиденды
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро среды, 28 апреля:
- Премьер-министр России Михаил Мишустин 29—30 апреля в Казани примет участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза. Он и главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в ЕАЭС.
- Совет директоров Ак Барс Банка рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год. Информация об этом появилась на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Годовому общему собранию предложили направить 5% от чистой прибыли 2020-го на формирование резервного фонда. Так, 217,8 млн рекомендовано направить в фонд, а 4,1 млрд прибыли оставить в составе нераспределенной.
- Следственный комитет России по РТ возбудил уголовное дело в отношении казанца по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщили в СК. Мужчину подозревают в пожаре на улице Батыршина. По версии следствия, сотрудники полиции совершали обыск у подозреваемого, у него дома хранились взрывоопасные вещества, в том числе порох, — мужчина поджег их.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что, по его мнению, следует пересмотреть существующий подход к территориально-административному делению Россию, укрупнив субъекты страны. «Нам 85 регионов не нужно», — считает он.
- По результатам мониторинга ОПЕК+ основное восстановление спроса на нефть прогнозируется во второй половине этого года. Тем временем вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия отслеживает ситуацию на мировом рынке нефти для обеспечения баланса спроса и предложения. По его словам, цены на это сырье на сегодняшний день более-менее стабильны: $62—66 за баррель. Новак выразил надежду, что такие цены на нефть сохранятся до конца года.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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