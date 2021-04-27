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Главное к утру: восстановление электро— и водоснабжения после пожара, превышение ПДК диоксида азота в Казани

07:00, 27.04.2021 1
Главное к утру: восстановление электро— и водоснабжения после пожара, превышение ПДК диоксида азота в Казани
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро вторника, 27 апреля:

  • В Казани полностью восстановили подачу электроэнергии и водоснабжения после пожара на подстанции «Советская». Водоснабжение восстановили и подали потребителям в полном объеме в 22.00 26 апреля, электроэнергию подключили ко всем объектам к 23.59, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
  • В Государственную думу внесли законопроекты по реализации задач, которые обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Депутаты и правительство приступили к работе над ними. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в первую очередь работа ведется по социально значимым законодательным инициативам, к реализации которых намерены приступить в ближайшее время.
  • В Казани вновь зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации уровня вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ. Так, станция №3, расположенная на улице Мартына Межлаука, выявила повышенную концентрацию диоксид азота: 0,245 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,2 мг/куб. метр.
  • Минтруд России опубликовал рекомендации работникам и работодателям по выходным в мае. В ведомстве указали, что нерабочие дни не станут основанием для автоматического продления отпуска. В Минтруде также обратили внимание, что майские выходные с 1 по 10 мая не служат основанием для снижения работникам зарплаты. При этом за этот период она выплачивается в обычном размере, а не в повышенном. Однако работодатель может предусмотреть и второй вариант.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    с азотом что делать будут?
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