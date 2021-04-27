Главное к утру: восстановление электро— и водоснабжения после пожара, превышение ПДК диоксида азота в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро вторника, 27 апреля:
- В Казани полностью восстановили подачу электроэнергии и водоснабжения после пожара на подстанции «Советская». Водоснабжение восстановили и подали потребителям в полном объеме в 22.00 26 апреля, электроэнергию подключили ко всем объектам к 23.59, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
- В Государственную думу внесли законопроекты по реализации задач, которые обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Депутаты и правительство приступили к работе над ними. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в первую очередь работа ведется по социально значимым законодательным инициативам, к реализации которых намерены приступить в ближайшее время.
- В Казани вновь зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации уровня вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ. Так, станция №3, расположенная на улице Мартына Межлаука, выявила повышенную концентрацию диоксид азота: 0,245 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,2 мг/куб. метр.
- Минтруд России опубликовал рекомендации работникам и работодателям по выходным в мае. В ведомстве указали, что нерабочие дни не станут основанием для автоматического продления отпуска. В Минтруде также обратили внимание, что майские выходные с 1 по 10 мая не служат основанием для снижения работникам зарплаты. При этом за этот период она выплачивается в обычном размере, а не в повышенном. Однако работодатель может предусмотреть и второй вариант.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии