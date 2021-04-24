В Казани за 4 млн рублей проведут мероприятие в театре им. М. Джалиля ко Дню Победы

На сайте госзакупок опубликован тендер на проведение в Казани торжественного мероприятия, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в театре оперы и балета им. М. Джалиля.

Победителем конкурса стала АНО «Центр поддержки творческих и спортивных проектов «Табарли» — она организуют торжество за 4,3 млн рублей. Заказчиком выступил Минкульт РТ. Мероприятие пройдет 7 мая.

Исполнители должны: написать сценарный план и сценарий торжественного мероприятия, написать стихи и другое. К мероприятию будут привлекаться режиссер, хореограф, костюмер, звукорежиссер и многие другие.

Обязательные требования для исполнителя:

Заключить договоры со всеми ведущими, творческими коллективами, артистами, принявшими участие в мероприятии, а также со всеми работниками, задействованными в мероприятии, а также осуществить расчеты с ними в пределах предусмотренных денежных средств, включая оплату установленных действующим законодательством налогов.

Исполнитель в случае использования музыкальных произведений должен обеспечить выплату компенсации за их публичное исполнение в РАО («Российское авторское общество») и предоставить договор как подтверждающий документ.

По итогам оказанных услуг исполнителю необходимо предоставить акт сдачи-приемки оказанных услуг, соответствующий всем пунктам технического задания. Акт сдачи-приемки оказанных услуг предоставляется с подтверждающими документами по каждому пункту технического задания (актами, договорами и т.д.).

Ранее сообщалось, что в Москве парад Победы на Красной площади 9 мая пройдет в традиционном формате. «Параду Победы на Красной площади 9 мая быть. И быть в традиционном и полноценном виде. Кремль позвал журналистов», — говорится в сообщении.



Алексей Нечаев