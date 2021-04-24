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В Нижнекамске перенесли открытие велозабега из-за надвигающейся грозы

13:32, 24.04.2021
В Нижнекамске перенесли открытие велозабега из-за надвигающейся грозы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамске перенесли открытие велосезона из-за неблагоприятных погодных условий. Велозабег должен был состояться завтра, 25 апреля.

Из-за надвигающейся грозы мероприятие отменили. Новую дату определят и озвучат позже, сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня синоптики Гидрометцентра предупредили татарстанцев о сильном ветре и грозе 25 апреля.

В прошлом году в Нижнекамском музее в парке «Велики» появился самый маленький велосипед в России длиной 8,4 см. Он занесен в российскую Книгу рекордов. Заявку также направили в Лондон — в штаб-квартиру Книги рекордов Гиннесса.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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