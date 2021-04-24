Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре и грозе

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий с вечера субботы. Прогноз передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Так, с 18.00 24 апреля до 18.00 25 апреля на территории республики прогнозируется сильный ветер ночью порывами 15—17 м/с, утром, днем порывами 17—22 м/с и гроза (в Казани она не ожидается).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Завтра температура воздуха в Татарстане составит +2...+7°С ночью, днем — от +9 до +14 градусов.

По предварительному прогнозу синоптиков, 26 апреля, в понедельник, в республике пройдет небольшой дождь. 27 апреля, во вторник, сохранится небольшая вероятность осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +4°С, днем — от +8 до +14°С.

Татьяна Леухина