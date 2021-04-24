В Бугульме умер 33-летний актер драматического театра

В Татарстане умер 33-летний артист Бугульминского русского драматического театра имени А.В. Баталова Александр Бобейко. Он боролся с онкологическим заболеванием.

У него диагностировали лимфому. В понедельник актер начал проходить курс химиотерапии, однако ему стало хуже. Во вторник молодой человек пришел в сознание. Утром 23 апреля его не стало, сообщили в пресс-службе театра.

Бобейко служил в театре с 2009 года. Он сыграл в более чем полсотни спектаклей. У него остались супруга и двое детей 9 лет и 6 месяцев.

Прощание с Александром Бобейко состоится 25 апреля с 9 до 10.30 в здании театра.

На прошлой неделе стало известно о смерти британской актрисы Хелен Маккрори, известной по ролям Полли Грэй в сериале «Острые козырьки», Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере. У нее было онкологическое заболевание.



Татьяна Леухина