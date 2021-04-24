В Казани на набережной озера Кабан заработала лодочная станция
В Казани на набережной озера Кабан возобновила работу лодочная станция. Об этом сообщается в Instagram общественного пространства.
Вчера станция начала работать в тестовом режиме. С сегодняшнего дня прокат лодок и катамаранов будет круглосуточным.
В прошлом году лодочная станция на набережной заработала лишь в начале июня. Летом к прокату лодок и катамаранов на набережной озера Кабан выстраивались большие очереди.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым