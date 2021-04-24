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В Казани на набережной озера Кабан заработала лодочная станция

08:14, 24.04.2021
В Казани на набережной озера Кабан заработала лодочная станция
Фото: instagram.com/kabanlake

В Казани на набережной озера Кабан возобновила работу лодочная станция. Об этом сообщается в Instagram общественного пространства.

Вчера станция начала работать в тестовом режиме. С сегодняшнего дня прокат лодок и катамаранов будет круглосуточным.

В прошлом году лодочная станция на набережной заработала лишь в начале июня. Летом к прокату лодок и катамаранов на набережной озера Кабан выстраивались большие очереди.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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