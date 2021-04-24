Британская разведка: Россия остается серьезной угрозой для нацбезопасности

Россию назвали главной угрозой для Великобритании, об этом заявил директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг.

«Она [Россия] остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании», — сказал он во время выступления, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что Россия представляет большую угрозу в сфере кибербезопасности. Кроме того, были обвинения в адрес агрессивных операций разведслужб.

Также, по мнению главы GCHQ, серьезную угрозу для Великобритании представляет Китай.

Ранее Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства России, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. Тогда 20 сотрудников посольства Чехии в России были объявлены Москвой персонами нон грата.

Алексей Нечаев