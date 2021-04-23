Главное к утру: Путин согласен встретиться с Зеленским, переговоры с Лукашенко, протест Чехии
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро пятницы, 23 апреля:
- В Москве состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко — они длились около четырех часов. Лукашенко на них заявил, что Москве и Минску нужно усиливать сотрудничество по вопросам безопасности и обороны Союзного государства. Путин отметил, что сейчас страны неплохо работают по линии кооперации спецслужб.
- Путин ответил на приглашение украинского лидера Владимира Зеленского встретиться в «любой точке украинского Донбасса, где идет война»: он готов обсудить вопросы отношений между странами в любое удобное время в Москве.
- В доме, в котором жил видный религиозный деятель, ученый и просветитель Шигабутдин Марджани, начнутся работы по сохранению — здание находится в центре Казани.
- Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми сегодня Прагой дополнительными ограничительными мерами в отношении сотрудников российского посольства в Чехии. В МИД РФ подчеркнули, что язык ультиматумов для России неприемлем.
- В Казани наградили медалями ветеранов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Им и медицинским работникам вручили медали «35 лет ликвидации аварии на ЧАЭС». Более 70 человек были награждены, некоторые посмертно.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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