В Казани 21 апреля произошло четыре аварии с пострадавшими

В Казани 21 апреля произошло четыре аварии с пострадавшими и 96 — с материальным ущербом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Задержано 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 6 водителей не имеющих права управления. Также доставлены в отдел полиции два гражданина за неповиновению законному требованию полиции.

За 21 апреля произошло два наезда на пешехода, в результате которых травмы голени получила 72-летняя пенсионерка и 54-летний мужчина. Также серьезно пострадала 50-летняя пассажирка автобуса, упав в салоне, она получила ушиб почки. Еще одна пассажирка легковушки получила ушибы при столкновении БМВ с автомобилем «Школа» на перекрестке улиц Вишневского — Достоевского.



Фото: realnoevremya.ru

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Ольга Плешкова