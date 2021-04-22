Татарстан попал в пятерку регионов с наибольшим количеством ипотечных кредитов по итогам первого квартала 2021-го

Татарстан попал в пятерку регионов по количеству выданных ипотечных кредитов по итогам первого квартала 2021 года и занял четвертое место, сообщили RT в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).



Обогнали республику Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Замкнула пятерку Свердловская область. Меньше всего ипотечных кредитов в первом квартале 2021 года было выдано в Чукотском и Ненецком АО, Республике Алтай, Еврейской АО и Республике Ингушетия.

Ранее сообщалось, что Татарстан замкнул пятерку регионов с наибольшим количеством выданных потребкредитов. В I квартале 2021 года в республике выдали 124,4 тысячи кредитов.

Маргарита Головатенко