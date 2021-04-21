Путин предложил направить 10 млрд рублей на капремонт педагогических вузов

Президент России Владимир Путин предложил направить в ближайшие два года 10 млрд рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов. Он поручил правительству уделить пристальное внимание подготовке будущих учителей.

Также предлагается направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, в ходе послания прозвучала инициатива распространить доплату в размере 5 тысяч рублей на кураторов учебных групп в колледжах и техникумах.



«Реальное время» ведет трансляцию события.