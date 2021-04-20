Итоги дня: РЖД сдули пыль с ВСМ Москва — Казань, скорый запуск чартеров в Египет, смерть президента Чада
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 20 апреля.
- В РЖД заявили, что продолжают работу над проектом высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Как сообщил замгендиректора компании Андрей Макаров, документация проекта ВСМ полностью разработана: «Предпоследний этап проекта получил положительное заключение Главгосэкспертизы в марте, а получения положительной экспертизы на последний участок до Казани мы ждем в этом году. Если решение о строительстве будет принято, у нас уже будет полностью готовая документация». Напомним, что проект ВСМ Москва — Казань должен был стартовать еще в 2016 году.
- В Казани на улице Глушко неизвестный обстрелял автобус с пассажирами. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работает полиция. После проведения необходимых мероприятий автобус направили в гараж. Разбитое стекло заменят, после чего автобус снова выйдет на маршрут.
- МИД РФ анонсировал скорое возобновление чартерных рейсов на курорты Египта. По данным СМИ, Россия может возобновить авиасообщение на два популярных курорта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — после 10 мая. Официально точные сроки пока не называются.
- В Татарстане возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» из-за нападения бездомных собак на мужчину в селе Шигали Высокогорского района РТ. В пресс-службе Следкома рассказали, что «нападение собак на мужчину стало возможным ввиду того, что неустановленными должностными лицами администрации Высокогорского района, Главного управления ветеринарии РТ и другими было допущено нарушение норм действующего законодательства, предписывающего проводить мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных».
- Глава Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал, что гостиницы на майские праздники в столице Татарстана уже забронированы почти полностью: «Люди также бронируют квартиры и апартаменты. Уверен, что на майские праздники, и на первые, и на вторые, республика будет полна туристов. Поэтому мы должны быть готовы принять и обслужить гостей, показать им все самое интересное и оставить о себе самое хорошее впечатление».
- Адвокат обвиняемого экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина Алексей Клюкин подал ходатайство о проведении судебной бухгалтерской, экономической экспертизы для переоценки ущерба по уголовному делу и квалификации обвинения минимум по двум эпизодам дела. Также представитель АСВ попросил казанский суд в случае вынесения обвинительного приговора по делу экс-главы «Татфондбанка» оповещать потерпевшую сторону обо всех его перемещениях в местах лишения свободы и попытках смягчения наказания.
- Президент России Владимир Путин подписал сегодня ряд законов, в том числе о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, новых полномочиях АСВ при отзыве лицензии у банка, запрете иностранцам вести экскурсии, приоритетном зачислении в вузы детей сотрудников МВД и Росгвардии, а также об упрощении получения налоговых вычетов по НДФЛ.
- В Елабуге в мае стартует серийное производство автомобилей премиум-класса Aurus Senat, тогда же первые клиенты получат свои машины. На заводе также планируют запуск внедорожников Aurus Komendant — автомобиль планировали показать еще в 2020 году в Москве, но мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.
- Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице — по его словам, в последние две-три недели она начала ухудшаться. Он выразил мнение, что в связи с этим предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани. Торжественное открытие собора запланировано на 21 июля 2021 года.
- Роман писателя из Казани Булата Ханова «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями» и книга Шамиля Идиатуллина «Последнее время» вошли в лонг-лист Национальной литературной премии «Большая книга» за 2021 год. Также в список попал министр обороны РФ Сергей Шойгу с произведением «Про вчера».
- Президент Чада Идрис Деби умер в больнице от ранений, полученных во время боевых действий. Ему было 68 лет. Он занимал пост президента Чада с 1990 года и буквально 9 дней назад выиграл очередные выборы. В связи со смертью Деби в стране учредили переходный военный совет, который возглавил его сын Махамат.
- Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело в отношении руководства ООО «КИТ Строй» по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 172,5 млн рублей. По версии следствия, в 2016 и 2018 годах неустановленный злоумышленник вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с четырьмя контрагентами.
- Хамовнический суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима генерал-полковника, бывшего первого замглавы МЧС РФ Сергея Шлякова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2015 году экс-замминистра участвовал в мошеннической схеме по фиктивной продаже должности губернатора Ярославской области. В преступной группе, помимо него, состояли еще три человека.
- В Казани с 21 апреля возобновляет работу визовый центр Греции. Офисы начинают работать и в других российских городах — в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге они уже открыты для заявителей. Офисы в Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, а так же Ростове-на-Дону начали работать с 19 апреля. Визовые центры в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре возобновляют работу с 21 апреля. Офисы принимают заявления только по онлайн-записи.
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил принимать в российские вузы только при наличии прививки от коронавируса: «А то в Европе очередь на прививку, а у нас пустые кабинеты. Вчера выступал в аудитории на 150 человек — ни один не сделал прививку… Надо всем сделать, иначе мы это никогда не остановим. Миллионы уже заболели, миллионы уже умерли».
- Верховный суд РТ отказал осужденной к четырем годам колонии за посредничество во взятке 510 тысяч рублей экс-судье Эльмире Зиганшиной в отсрочке наказания. Она впервые признала вину в этом преступлении и просила предоставить ей отсрочку по исполнению приговора до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.
- Россия с 20 по 24 апреля ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. В зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над территорией от Севастополя до Феодосии, прилегающей к Южному берегу Крыма, территориальными водами и частью международных вод Черного моря.
- Счетная палата РТ провела проверку в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере. Выявлено нарушений на сумму 43,9 млн рублей, или 1,7% от объема проверенных средств. По факту искажения финансовой отчетности составлен протокол об административных правонарушениях. Основные нарушения (37,6 млн рублей) связаны с использованием собственности. Также в диспансере выявили нехватку фтизиатров и нарушения в питании пациентов.
- Кабмин РФ разрешил семьям с детьми, которые приобрели квартиру в ипотеку при помощи материнского капитала, оформлять квартиру на детей после полного погашения ипотечного кредита. Это сделано для того, чтобы люди могли беспрепятственно рефинансировать свои ипотечные кредиты.
Дарья Пинегина
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