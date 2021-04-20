Девочка весом более 5 килограммов родилась в Петербурге

33-летняя жительница Санкт-Петербурга родила девочку весом более пяти килограммов без операции кесарева сечения, ребенок абсолютно здоров. Об этом сообщает «РИА Новости».

«15 апреля пациентка родильного дома №10 Татьяна Протасевич родила абсолютно здоровую девочку весом 5,04 килограмма и ростом 56 сантиметров. Ребенок появился на свет естественным путем, то есть без операции кесарева сечения», — сказали в родильном доме.

Весь матери составляет 60 килограммов. Сейчас они готовятся к выписке.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка.



Алексей Нечаев