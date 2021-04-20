Метеорологи: 2020 год стал одним из трех самых жарких в истории
2020 год стал одним из трех самых жарких в истории метеонаблюдений. Об этом говорится в докладе «Глобальный климат» Всемирной метеорологической организации (ВМО).
«Связанное с пандемией замедление экономики не смогло остановить изменение климата», — сообщили специалисты.
«Негативная тенденция в климате продолжится в предстоящие десятилетия, даже если люди начнут добиваться успеха в сдерживании потепления», — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.
Отмечается, что потепление климата приводит к увеличению стихийных бедствий, влияющих на людей и экономики стран.
Ранее ученые Казанского федерального университета рассказали, как глобальное потепление может отразиться на Татарстане. В частности, увеличение продолжительности теплого времени приведет к постепенному сокращению водных ресурсов республики.
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