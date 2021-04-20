Новости общества

06:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Метеорологи: 2020 год стал одним из трех самых жарких в истории

01:34, 20.04.2021
Метеорологи: 2020 год стал одним из трех самых жарких в истории
Фото: realnoevremya.ru (архив)

2020 год стал одним из трех самых жарких в истории метеонаблюдений. Об этом говорится в докладе «Глобальный климат» Всемирной метеорологической организации (ВМО).

«Связанное с пандемией замедление экономики не смогло остановить изменение климата», — сообщили специалисты.

«Негативная тенденция в климате продолжится в предстоящие десятилетия, даже если люди начнут добиваться успеха в сдерживании потепления», — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Отмечается, что потепление климата приводит к увеличению стихийных бедствий, влияющих на людей и экономики стран.

Ранее ученые Казанского федерального университета рассказали, как глобальное потепление может отразиться на Татарстане. В частности, увеличение продолжительности теплого времени приведет к постепенному сокращению водных ресурсов республики.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем