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Под Краснодаром разбился вертолет, обрабатывающий поля

15:07, 17.04.2021
Под Краснодаром разбился вертолет, обрабатывающий поля
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Под Краснодаром разбился вертолет, обрабатывающий местные поля. Связь с воздушным судном потеряли в районе поселка Ильский (Северский район Краснодарского края).

По данным источника, пилот в результате крушения вертолета погиб, пишет «Интерфакс».

В марте в Калининградской области во время тренировочного полета вертолет МЧС упал в акваторию Куршского залива. Сообщалось, что один человек погиб. Также в прошлом месяце в районе ледника Кник на Аляске разбился вертолет. В числе погибших оказался Петр Келлнер — самый богатый человек Чехии, основатель и владельец компании PPF Group. Вместе с ним погибли еще 4 человека.

Татьяна Демина
Происшествия
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