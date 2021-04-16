Итоги дня: декларации депутатов Госсовета и Путина, мэр Тольятти — главврач ковидного госпиталя, Google и Курилы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 16 апреля.
- Президент России Владимир Путин отчитался о доходах. Согласно его декларации о доходах, расходах и имуществе, за 2020 год глава государства заработал почти 10 млн рублей. Это на 268 тысяч больше, чем в 2019 году. У президента в собственности квартира (77 кв. м), гараж (18 кв. м), два автомобиля ГАЗ М21, «Нива», а также автомобильный прицеп «Скиф».
- Банк России 16 апреля аннулировал лицензии сразу трех банков — «Нордеа банка», «Интерпромбанка» и банка «Нейва». Основанием послужило нарушение федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье. В него войдут представители Министерства строительства и ЖКХ РФ, Федеральной антимонопольной службы и Главгосэкспертизы. Хуснуллин попросил ведомства собрать «детально по всем регионам» информацию о ситуации на рынке недвижимости, чтобы сформировать объективную картину.
- Мэром Тольятти стал депутат Самарской губернской думы, главный врач местной городской клинической больницы №5, работавшей в качестве госпиталя для пациентов с коронавирусом, Николай Ренц. Он подчеркнул, что будет работать в новой должности на благо жителей города.
- В компании Google приняли во внимание доводы комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и согласились обозначить острова Курильской гряды в Тихом океане как российскую территорию. Устранить нарушения по определению принадлежности островов согласился и YouTube.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на утреннем совещании поддержал льготирование промпарков на селе, пригрозил приостановить господдержку должников по налогам и разрешил продавать долгострои. Также на совещании глава УФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин сообщил, что впервые с начала введения коронавирусных ограничений татарстанские налоговики объявили о росте сборов на 15,5%. По итогам первого квартала во все уровни бюджетов поступило 212 млрд рублей налогов, что на 28,5 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года.
- Белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских, против которого возбудили уголовное дело о незаконном обороте гашиша и амфетамина, отделался двумя годами ограничения свободы. Наказание предусматривает постановку на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Ему запретят выходить из дома после 19.00. Также будут ограничены маршруты в остальное время. Покидать пределы населенного пункта можно будет только с разрешения инспектора.
- Страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе Москва примет меры вплоть до закрытия границ, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. Он сказал это на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.
- В России могут увеличиться цены на автомобили. Во втором квартале 2021 года цены на новые автомобили вырастут в среднем на 2—7%. Основными факторами повышения цен называют ожидающееся повышение ставок утилизационного сбора и дефицит автомобилей у дилеров.
- Верховный суд Татарстана смягчил меру пресечения наркологу и завотделением Зеленодольского психоневрологического диспансера Наталье Евдокимовой. Вместо избранного горсудом домашнего ареста ей назначен запрет определенных действий.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали уже более 8 миллионов россиян. Об этом она заявила на коллегии Минздрава.
- Первые партии вакцины «КовиВак» отправили в регионы. В пресс-службе Минздрава РТ «Реальному времени» сообщили, что вакцина пока не поступала в Татарстан. Сроки поставки пока неизвестны.
- Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в прошлом году заработал 23 млн рублей, а его супруга — 14,2 млн рублей. Общий доход семьи за 2020-й составил 37,2 млн рублей.
- Среди заместителей председателя Госсовета Татарстана больше всех в 2020-м заработал Тахир Хадеев. Согласно декларации, он получил наибольший доход среди заместителей председателя ГС РТ — 5,535 млн рублей. С небольшим отставанием идет Ринат Гайзатуллин — 5,530 млн рублей, и Татьяна Ларионова — 5,2 млн рублей. Такие сведения есть в декларациях, опубликованных на сайте республиканского парламента.
- Самым богатым депутатом Госсовета РТ стал председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин. За минувший год он заработал 119 млн рублей.
- Жители Казани сообщили, что в городе активизировались мошенники, представляющиеся населению работниками горгаза. Анонимный пользователь сообщил, что мошенники ходят по квартирам и частным домам и «впаривают доверчивым гражданам дорогие и бесполезные приборы». Своими «жертвами» злоумышленники выбирают в основном пенсионеров.
- На территории Кузембетьевского сельского поселения Мензелинского района РТ ввели карантин в связи с неблагополучием по заболеваемости бешенством животных. Эпизоотический очаг выявлен на территории земельного участка №39 садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Усаево».
- Директор академии казанского «Рубина» Марсель Малюков покинул свой пост. Малюков работал в академии последние 7 лет, должность директора он получил в июне 2019 года. По данным «Реального времени», новым руководителем академии станет экс-тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев, ушедший в отставку с поста главного тренера нижнекамской команды в конце 2020 года.
- Adidas выпустит кроссовки из кожи, созданной из грибов. Первой парой обуви станет классическая модель Stan Smith. Кроссовки будут изготовлены из нового материала Mylo на основе грибов. Он выглядит и ощущается как кожа, может принимать любой цвет, отделку или тиснение, но сделан из грибного мицелия. Для изготовления Mylo грибы выращиваются меньше двух недель.
- В Казани привлекли к ответственности блогера, танцевавшего в подгузниках на Кремлевской дамбе. После нашумевшего видеоролика, в котором водитель «Мазерати» остановился на Кремлевской дамбе для съемки видео для соцсетей, возбудили дело об административном правонарушении и провели расследование, в ходе которого установили личность водителя.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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