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В Татарстане утвердили даты проведения фестиваля «Наше время» и всероссийского слета студклубов

12:42, 16.04.2021
В Татарстане утвердили даты проведения фестиваля «Наше время» и всероссийского слета студклубов
Фото: Максим Платонов

В Татарстане пройдут Всероссийский слет национальной лиги студенческих клубов и фестиваль «Наше время — Безнең заман». Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации РТ.

Всероссийский слет национальной лиги студенческих клубов пройдет с 21 по 27 сентября 2021 года в Казани — его предложило провести Минмолодежи РТ.

IX ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества рабочей молодежи РТ «Наше время — Безнең заман» пройдет с 15 апреля по 15 ноября 2021 года. Подать заявку можно с 15 апреля по 15 сентября. Распоряжение опубликовано 14 апреля.

В прошлом году в Казани проходил Всероссийский слет национальных студенческих клубов. 700 студентов из 85 регионов России приехали в Татарстан со своими проектами.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
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