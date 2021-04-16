В Татарстане утвердили даты проведения фестиваля «Наше время» и всероссийского слета студклубов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане пройдут Всероссийский слет национальной лиги студенческих клубов и фестиваль «Наше время — Безнең заман». Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации РТ.

Всероссийский слет национальной лиги студенческих клубов пройдет с 21 по 27 сентября 2021 года в Казани — его предложило провести Минмолодежи РТ.

IX ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества рабочей молодежи РТ «Наше время — Безнең заман» пройдет с 15 апреля по 15 ноября 2021 года. Подать заявку можно с 15 апреля по 15 сентября. Распоряжение опубликовано 14 апреля.

В прошлом году в Казани проходил Всероссийский слет национальных студенческих клубов. 700 студентов из 85 регионов России приехали в Татарстан со своими проектами.



Алексей Нечаев