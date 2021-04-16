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В Татарстане с обочин федеральных автодорог собрано более 700 кубометров мусора

11:18, 16.04.2021
В Татарстане с обочин федеральных автодорог собрано более 700 кубометров мусора
Фото: Максим Платонов

В Татарстане с участков федеральных автодорог собрано 715 кубометров мусора — готовить трассы к эксплуатации в весенний период начали федеральные дорожники.

На дорогах проходит уборка мусора с обочин, разделительной полосы, очистка и мойка знаков, информационных щитов и автобусных остановок, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Этим занимаются 109 дорожных рабочих и 41 единица техники. В скором времени начнется покраска элементов обустройства автомобильных дорог и обновление горизонтальной дорожной разметки.

Ранее сообщалось, что в Казани 24 апреля пройдет общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству городской территории.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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