В Татарстане с обочин федеральных автодорог собрано более 700 кубометров мусора
В Татарстане с участков федеральных автодорог собрано 715 кубометров мусора — готовить трассы к эксплуатации в весенний период начали федеральные дорожники.
На дорогах проходит уборка мусора с обочин, разделительной полосы, очистка и мойка знаков, информационных щитов и автобусных остановок, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».
Этим занимаются 109 дорожных рабочих и 41 единица техники. В скором времени начнется покраска элементов обустройства автомобильных дорог и обновление горизонтальной дорожной разметки.
Ранее сообщалось, что в Казани 24 апреля пройдет общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству городской территории.
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