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В Татарстане по-прежнему нет гриппа — впервые за историю наблюдений

10:46, 16.04.2021
В Татарстане по-прежнему нет гриппа — впервые за историю наблюдений
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по-прежнему не зарегистрировано случаев гриппа. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

— Выявляются случаи негриппозных находок, они уже единичные. По уникальности — это единственный такой сезон с момента регистрации вируса гриппа, это сезон 2020—2021 года, мы наблюдали такое впервые.

Всего от гриппа был привит 61% населения Татарстана. Вакцинация завершилась в декабре 2020 года.

ОбществоМедицина Татарстан
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