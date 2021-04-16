В Татарстане по-прежнему нет гриппа — впервые за историю наблюдений

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по-прежнему не зарегистрировано случаев гриппа. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

— Выявляются случаи негриппозных находок, они уже единичные. По уникальности — это единственный такой сезон с момента регистрации вируса гриппа, это сезон 2020—2021 года, мы наблюдали такое впервые.

Всего от гриппа был привит 61% населения Татарстана. Вакцинация завершилась в декабре 2020 года.