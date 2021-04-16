В работе сервиса «Яндекс.Карты» наблюдается сбой — казанцы не могут посмотреть движение транспорта

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В работе сервиса «Яндекс.Карты» в Казани наблюдается сбой — пользователи не могут посмотреть движение транспорта в режиме онлайн. Сервис не работает с раннего утра.

При нажатии на кнопку «Движущийся транспорт» ничего не происходит, и пользователь наблюдает пустую карту без транспорта. Пока жителям Казани остается ориентироваться на расписание на остановках.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, общественный транспорт оборудован трекерами GPS-ГЛОНАСС, которые передают информацию о местоположении транспорта. В онлайн-режиме пользователи сервиса могут наблюдать, где едет необходимый им транспорт, и рассчитать время поездки.

Недавно возможность просмотра местоположения транспорта в онлайн-режиме стала доступна жителям Набережных Челнов.

Маргарита Головатенко