Байден в речи о России оговорился в фамилии Путина
Президент США Джо Байден во время выступления с посвященной России речью оговорился и неверно произнес фамилию российского лидера Владимира Путина, однако сразу исправил ошибку.
«Я также ясно дал понять президенту Клутину... Путину, что Соединенные Штаты непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе», — приводит RT слова главы Белого дома, упомянув, что в выступлении нескольким ранее президент США чуть не перепутал слова «эскалация и вакцинация».
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