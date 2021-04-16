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Байден в речи о России оговорился в фамилии Путина

07:59, 16.04.2021 2
Байден в речи о России оговорился в фамилии Путина
Фото: wikipedia.org

Президент США Джо Байден во время выступления с посвященной России речью оговорился и неверно произнес фамилию российского лидера Владимира Путина, однако сразу исправил ошибку.

«Я также ясно дал понять президенту Клутину... Путину, что Соединенные Штаты непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе», — приводит RT слова главы Белого дома, упомянув, что в выступлении нескольким ранее президент США чуть не перепутал слова «эскалация и вакцинация».

Фото: whitehouse.gov
Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    Бедолага Джо! Ведь на его маразм спишут все беды Америки,а он закончит психушкой.
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  • Анонимно 16 апр
    Все СМИ стараются не показать саму речь. Но там скорее звучит "Плутин", а вообще, в английском языке есть идиома "clut in" - "втиснувшийся", а в русском переводе эта идиома "пройдоха", соответствует - "в любую дырку без мыла залезет". Оговорка ли?
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