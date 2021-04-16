Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +17 градусов
В пятницу, 16 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.
Ветер южный с переходом на северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, в южных районах — до +22 градусов. В Казани от +15°С до +17°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +12°С до +17°С.Общество Татарстан
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