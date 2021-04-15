В марте российский авторынок опустился на пятое место в Европе

Фото: Максим Платонов

В марте российский авторынок опустился на пятое место в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

По данным агентства «Автостат», лидером по реализации машин в прошлом месяце стала Германия — было продано 292 349 автомобилей (+35,9%), второе место у Великобритании с показателем 283 964 автомобиля (+11,5%), замыкает тройку лидеров Франция — 182 774 авто продали в стране, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. В России продано 139 тыс. автомобилей.

Германия впервые с начала года зафиксировала положительный результат. В Великобритании дилерские центры открылись с 12 апреля, в будущем в стране ожидается рост покупки авто. Во Франции зафиксировали положительный результат впервые после 7 месяцев падения.

Ранее сообщалось, что российский автопроизводитель АвтоВАЗ поднял цены на автомобили второй раз за год. В среднем прибавка в цене составила примерно 2%. С момента прошлого повышения цен на данную марку автомобилей прошло два месяца.

Алексей Нечаев