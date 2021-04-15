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Мухаметшин предложил синхронизировать изменение законов регионов

14:01, 15.04.2021 1
Мухаметшин предложил синхронизировать изменение законов регионов
Фото: Официальный Татарстан

Члены Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа собираются предложить Госдуме «синхронизировать процесс внесения изменений в региональное законодательство в связи с принятием поправок в Конституцию России». Инициативу поддержал спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Вопрос касается региональных правовых актов, для принятия которых требуется изменение федерального законодательства. Кроме того, есть требование федерального законодательства о необходимости приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным в трехмесячный срок после принятия федерального закона»,— цитирует Мухаметшина «Коммерсант».

Спикер Госсовета добавил, что сейчас вносятся изменения в конституции и уставы субъектов России.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции рассказал, почему было необходимо изменить Конституцию РФ именно сейчас. По его словам, раньше сделать это было просто невозможно.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Никакого регионального законодательства быть не должно. В России могут быть только законы России.
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