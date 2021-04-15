Мухаметшин предложил синхронизировать изменение законов регионов

Фото: Официальный Татарстан

Члены Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа собираются предложить Госдуме «синхронизировать процесс внесения изменений в региональное законодательство в связи с принятием поправок в Конституцию России». Инициативу поддержал спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Вопрос касается региональных правовых актов, для принятия которых требуется изменение федерального законодательства. Кроме того, есть требование федерального законодательства о необходимости приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным в трехмесячный срок после принятия федерального закона»,— цитирует Мухаметшина «Коммерсант».

Спикер Госсовета добавил, что сейчас вносятся изменения в конституции и уставы субъектов России.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции рассказал, почему было необходимо изменить Конституцию РФ именно сейчас. По его словам, раньше сделать это было просто невозможно.



Ольга Плешкова