Главное к утру: обращение капитана «Авангарда» к болельщикам, рост цен на яйца и сахар
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 15 апреля:
- В России с 6 по 12 апреля ускорились темпы роста цен на яйца и сахар. Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 2,3%. Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,4%. Цены выросли в 53 субъектах России.
- Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в предстоящие недели». Он отметил, что США предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Для этого требуются открытые линии коммуникации, чтобы американская сторона могла ясно говорить о взглядах, политике, возражениях против действий России.
- Капитан «Авангарда» Алексей Емелин записал видеообращение к болельщикам, в котором сообщил, что после госпитализации во время полуфинальной серии плей-офф КХЛ против казанского «Ак Барса» чувствует себя намного лучше.
- Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело после падения футбольных ворот на десятилетнюю девочку. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
- Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала об опасности ситуации с резким изменением температурного фона. Повышение температуры, призналась специалист, ее не радует, а пугает, поскольку оно нехарактерно для апреля. На смену такому потеплению всегда приходит волна холода. Сейчас есть опасения, что этот холод может повредить растения, которые начали вегетировать — ведь природа уже проснулась после зимы.
- На реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара в 2019 году, собрали 830 миллионов евро пожертвований. Министр культуры Франции Розелин Башло заявила, что является гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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