Итоги дня: закрытие Турции сорвало отдых 500 тыс. россиян, новый максимум биткоина, Мусин о спасении ТФБ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 13 апреля.
- В Татарстане Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам отмены рейсов в Турцию и Танзанию. Как заявили в Роспотребнадзоре, туристы, чей отдых сорвался из-за прекращения авиасообщения с Турцией и Танзанией, могут требовать расторжения договора с туроператором или его изменения из-за угрозы собственному здоровью, а также возврата средств за путешествие. В АТОР сообщили, что только в Турции отдых сорвался у полумиллиона россиян.
- Сегодня на допросе в Вахитовском райсуде Казани экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин впервые рассказал о том, что еще в ночь перед задержанием в 2017-м вел переговоры о спасительной санации. По словам Мусина, в ЦБ 2 марта он вместе с инвесторами и председателем Центрального банка обсуждали расчеты. Уже 3 марта 2017 года по прилете в Казань он был задержан.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне недружественного отношения некоторых государств к России нельзя исключать ее отключение от западных платежных систем. Пресс-секретарь Путина считает, что отечественная платежная система «Мир» со временем получит глобальное распространение, так как она уже «достаточно окрепла».
- Оппозиционер Алексей Навальный, который содержится в колонии ИК-2 Владимирской области, подает в суд на колонию из-за отказа выдать ему Коран, который он привез с собой. Он объяснил, что решил основательно изучить священную книгу мусульман для своего развития, однако до сих пор ему не выдали ни одну заказанную им книгу.
- Курс биткоина обновил исторический максимум и достиг $63 088. Затем курс упал до $62 611, к 17.50 его стоимость составила $62 964.
- Контейнеровоз Ever Given, который спровоцировал почти недельную блокировку Суэцкого канала, арестовали из-за задержки с выплатой компенсаций зафрахтовавшей его компанией. В четверг будут объявлены итоги расследования, проводимого специальной следственной комиссией по инциденту с контейнеровозом
- Сегодня умер руководитель ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич. Он был солистом ансамбля с 1970 по 1980 год, а затем с 1999 по 2003 год. Борткевич имел звание заслуженного артиста Белорусской ССР.
- Ozon объявил о заключении соглашения на покупку «Оней Банка» у Совкомбанка. Маркетплейс намерен приобрести 100% финансовой организации. Ожидается, что сумма сделки не превысит $10 млн. Она состоится в случае одобрения ЦБ.
- Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует участвовать в выборах в Государственную думу. Он подаст документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по единому федеральному избирательному списку. Махонин намерен сделать это к концу апреля.
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прошел вакцинацию от COVID-19, сообщил во вторник глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Святейший патриарх привился в марте одной из отечественных вакцин, чувствует себя хорошо», — сказал Легойда
- В прошлом году татарстанским налогоплательщикам вернули 10,7 млрд рублей налогов. По словам главы Управления ФНС по РТ Марата Сафиуллина, жители республики активно пользуются налоговыми вычетами. В прошлом году татарстанцы представили 364 тыс. деклараций на получение налоговых вычетов. На сегодняшний день гражданам республики возвращено 1 млрд 101 млн рублей налога в связи с заявленными социальными и имущественными налоговыми вычетами.
- Bloomberg узнал детали послания Путина. По данным агентства, правительство готовит несколько вариантов восстановления экономики после пандемии, включая использование средств ФНБ и повышение налогов.
- Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против коронавируса COVID-19 производства компании Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза. «В США было введено более 6,8 млн доз вакцины J&J. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и FDA рассматривают данные о шести выявленных в США случаях возникновения редкого и тяжелого типа тромбов у людей после вакцинации», — говорится в сообщении управления в «Твиттере».
- Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении «Яндекса» за неисполнение требований к инструментам выдачи в поиске. Об этом говорится в сообщении службы. Отмечается, что ведомство исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО «Яндекс» в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики. «Если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен — обществу может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке», — пояснили в ФАС.
- Казанский предприниматель Кирилл Доронин опроверг информацию о закрытии его организации «Финико». В своем instagram-аккаунте он заявил, что компания прекратит свою деятельность, только «если одновременно закроются все брокеры, фондовые рынки и криптобиржи разом».
- В Чистополе полицейские задержали подростков, которые разрисовали аэрозольным баллончиком три памятника татарским писателям. Инцидент произошел 10 апреля в сквере «Хэзинэ» по улице Нариманова. Было установлено, что к инциденту причастны подростки 14, 15 и 17 лет. Двое из них состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Чистопольскому району.
- Новым руководителем Рослесхоза стал Иван Советников, такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. С 2020 года Советников занимал должность заместителя главы Рослесхоза, а до этого возглавлял Комитет лесного хозяйства Московской области, был заместителем директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии России.
- В ДНР указали, что украинские военные за сутки восемь раз обстреляли территорию республики. Под огнем киевских силовиков оказались районы поселков шахты 6/7, шахты имени Гагарина и Байрак в Горловке, а также окрестности села Веселое и поселка Сигнальное под Донецком. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны (Совбез, СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина стремится решить конфликт в Донбассе политико-дипломатическим путем и у властей нет планов военного возвращения территорий востока страны.
- В Казани в детском саду №395 по адресу улица Серова, дом 2а произошло короткое замыкание без горения электрощита. Всех детей временно эвакуировали в детский сад №97, который расположен по улице Кулахметова. Выясняются причины инцидента.
- Глава Ишимбайского района Башкирии Азамат Абдрахманов покинул свой пост в связи с окончанием контракта. Он стал известен после экопротестов в Куштау, где человек, похожий на него, с силовиками пытался разогнать активистов. Свое участие в инциденте он так и не признал.
- Жители Казани направили в экстренные службы 198 заявок на устранение подтоплений талыми водами, что в два раза больше, чем в прошлом году. В Арском районе Татарстана затопило деревню и мост. В Буинском районе Татарстана два низководных моста освободили от воды. Также в Муслюмовском районе Татарстана житель деревни Сикии сообщил о затоплении. Тем не менее в МЧС Татарстана уверили, что угрозы подтопления деревни нет.
Ольга Плешкова
комментарии
Душили-душили, душили-душили ...