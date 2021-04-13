Все игры 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о враче Ярдошвили

Матчи ближайшего тура в Российской премьер-лиге (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о враче «Динамо» Александре Ярдошвили. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

С соответствующей просьбой в адрес РПЛ обратилось руководство «Динамо», где Ярдошвили занимал пост главного врача клуба.

О смерти Ярдошвили стало известно сегодня, он умер в возрасте 66 лет. Причины смерти не сообщаются.

Кроме работы в «Динамо», Ярдошвили с октября прошлого года также возглавлял профсоюз футбольных врачей Российского футбольного союза (РФС), где отстаивал интересы врачей в отечественном футболе.