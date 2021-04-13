Главное к утру: вандалы испортили бюст Фатиха Амирхана в Чистополе, ограничение авиасообщения России с Турцией
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 13 апреля.
- Известный казанский предприниматель и обладатель инстаграм-аккаунта с почти 60 тысячами подписчиков Булат Bolt Закиров продал шаурмечную за миллион рублей. Сам бренд не продан, так что скоро вывеска и название изменятся. «Я задал себе вопрос — какие из вдов деятельности я бы оставил себе, если бы вопрос денег вообще для меня не стоял? <…> и шаурма не выдержала этой конкуренции», — сказал Закиров.
- В Чистополе вандалы испортили бюст Фатиха Амирхана. От их рук пострадало лицо бюста — на фотографии видно, что закрашены его глаза и губы.
- Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Исключения составят направления, необходимые для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции в Турции, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе в республике. На взаимной основе сохраняются два рейса в неделю по направлению Москва — Стамбул, Стамбул — Москва. Россияне, оставшиеся в стране, смогут вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых.
- Полную стоимость тура в Турцию не возвратят при его аннулировании. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции. Поскольку направление временно ограничено, есть две четкие рекомендации: либо перенос поездки, либо поиск альтернативного направления.
- В Казани вечером запустили салют в честь Дня космонавтики. Средства на запуск салюта в честь праздника собрали сами горожане. Сбор средств в размере 120 тысяч рублей запустила актриса Залина Насырова.
- Россияне смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги в 2023 году по итогам 2022 года. Планируется зафиксировать перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания, определить порядок формирования перечня физкультурно-оздоровительных организаций, чьи документы будут приниматься к налоговому вычету. Представителям фитнес-индустрии нужно будет подавать соответствующие документы, заявки в территориальный орган власти в сфере спорта, который будет формировать заявки от регионов. В рабочем порядке сейчас обсуждаются критерии для внесения в перечень.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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