Мартемьянов стал новым главным тренером «Сибири»

Андрей Мартемьянов возглавил тренерский штаб «Сибири», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

На этом посту он сменил Николая Заварухина, работавшего рулевым сибиряков с апреля 2019 года. Под его руководством команда ни разу за два сезона не вышла в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее на уровне КХЛ Мартемьянов работал с хабаровским «Амуром» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга, и трижды его команды играли в розыгрыше Кубка Гагарина.

Фото: hcsibir.ru

Контракт со специалистом подписан по системе 1+1 — на год с возможностью продления еще на один сезон. Его кандидатура была утверждена попечительским советом ХК «Сибирь».

Напомним, Мартемьянов пропустил сезон-2020/21, оставаясь без работы после его замены на Билла Питерса в «Автомобилисте».