Главное к утру: нелегальная точка продажи рыбы, гуманитарная помощь больнице из Китая
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 9 апреля.
- В казанском поселке Мирный сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выявили нелегальную точку торговли речной свежевыловленной рыбой. На продавца составили протокол об административных правонарушениях. Нарушитель не смог представить документацию на реализуемую им продукцию. По словам начальника отдела водных биологических ресурсов Госкомитета Ирины Мустакимовой, можно предположить, что рыба добыта браконьерами.
- Федеральная антимонопольная служба, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, проверит обоснованность роста цен на жилье в стране. Глава государства заявил, что на рынке жилищного строительства в России необходимо создать дополнительное предложение, но нужно посмотреть на проблемы с точки зрения ФАС.
- Инфекционная больница Набережных Челнов получила от Китая в знак поддержки и солидарности в борьбе с пандемией коронавируса средства индивидуальной защиты: 960 медицинских респираторов, 810 защитных костюмов и 480 пар защитных очков.
- Министр финансов России Антон Силуанов на заседании глав финансовых ведомств G20 заявил, что процесс признания вакцин нужно деполитизировать. «Для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставления достаточных их объемов всем нуждающимся странам», — отметил он.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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