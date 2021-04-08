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В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19

17:50, 08.04.2021
В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса: умерли две женщины 1931 и 1955 годов рождения и трое мужчин 1951, 1956, 1962 годов рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомических экспертиз, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 8 апреля в Татарстане зарегистрировано 433 случая смерти от COVID-19.

фото: Максим Платонов

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Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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