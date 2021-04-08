Итоги дня: отставка главы Ульяновской области, инспектор ДПС устроил аварию в Казани, старт РВФ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер четверга, 8 апреля:
- Глава Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Он сообщил, что будет баллотироваться в Государственную думу, и заявил, что там он сможет «принести больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона». «Реальное время» подробно писало об отставке губернатора в материале. Врио губернатора Ульяновской области назначен Алексей Русских.
- В Мордовии продолжается череда громких уголовных дел и отставок. Сегодня СУ СК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела против уже бывшего и.о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии. До вчерашнего дня этот пост занимал Юрий Медянкин. По версии следствия, в 2019 году Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии и ООО «АвтоСтрой» заключили госконтракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапы в Краснослободском районе на более чем 7,4 млн рублей. Деньги перечислили согласно актам о приемке выполненных работ. При этом работы по перевозке на полигон кустарников не были выполнены (они оцениваются в 3,6 млн рублей). Деньгами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане стартовал Российский венчурный форум (РВФ). Было подано свыше 350 заявок от инновационных компаний, которые через Татарстан хотят выйти на международные рынки и, наоборот, войти на российский. Здесь демонстрировались преимущественно IT-компании, которые представляли всевозможные сервисы и платформы. Модератор пленарной сессии Российского венчурного фонда, директор ИВФ Татарстана Айнур Айдельдинов задался вопросом, почему объем венчурных инвестиций в России не растет, остановившись на уровне 2019 года, тогда как сама венчурная экосистема приобретает трансграничный масштаб и движение капиталов идет, идет борьба за команды.
- На РВФ президент фонда «Сколково» Аркадий Дворкович сообщил, что выручка «Сколково» выросла с 100 млрд до 160 млрд рублей за 2020 год, привлечено 20 млрд долларов инвестиций.
- Сегодня стало известно, что виновником аварии на Островского в Казани, в которой серьезно пострадали пять человек, оказался сотрудник ГИБДД. Эту информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе МВД Татарстана. Речь идет о молодом человеке 1992 года рождения Максиме Абрамове, в ГИБДД Татарстана он служил как минимум с 2019 года. Решение о его увольнении было принято вчера, уже после ДТП. Сегодня уголовное дело по этому факту было принято органами СК РФ по РТ.
- В Казани эвакуировали Советский и Кировский райсуды — на электронные почты судов поступили сообщения террористического характера. Здания обследовали саперы. На месте работали пожарные и полиция. Угроз обнаружено не было. Работа возобновилась.
- После сообщений о «минировании» чуть позже эвакуировали и Вахитовский райсуд. На электронную почту пришло письмо с текстом: «Заминировано здание суда, магазины «Пятерочка» и «Магнит». Информация о минировании по результатам проверки также не подтвердилась.
- Глава Духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с последним скандалом вокруг изданного труда «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә». Ошибка в изданном толковании Корана, по мнению Гайнутдина, допущена преднамеренно. Он расценивает ее как попытку «внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага». Гайнутдин обвинил татарстанского муфтия в неграмотности и в том, что в своем служении он не опирается «на традицию, духовное и научное богатство татарского народа — признанное и изучаемое во всем мире», а делает ставку «на адепта братства, фактически протаскивающего и внедряющего в сознание татар сектантское мышление, актуальное в пределах небольшого квартала города Стамбула».
- Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин ответил на обвинения Гайнутдина, пожелав ему здоровья и весеннего настроения.
- Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре ряд вопросов по актуальным международным темам. Они выразили обеспокоенность из-за напряженной обстановки на юго-востоке Украины. Президент РФ обратил внимание на провокационные действия Киева, по его словам, целенаправленно обостряющего в последнее время обстановку на линии соприкосновения. В разговоре затронули и тему с ситуацией вокруг оппозиционного политика Алексея Навального, были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности иностранных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах.
- Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье и отметил, что нужно создать на рынке жилищного строительства дополнительное предложение, но нужно посмотреть на проблемы с точки зрения ФАС.
- Мэр Казани Ильсур Метшин в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопрос о городских ливневках, которые не справляются с нагрузкой, сравнил их с российским футболом. «Казанские ливневки — это как российский футбол. Их принято ругать везде и всегда», — сказал он, отметив, что на некоторых улицах ливневок нет вообще. В Казани всего 430 км ливневой канализации, при этом часть инфраструктуры появилась еще в советское время. Мэр пояснил, что при капитальном строительстве такие вопросы сразу решаются. Например, на Максимова, Братьев Батталовых и на БКК. Метшин подчеркнул, что это миллиардные затраты — каждый год только на прочистку ливневок тратится от 200 до 250 млн рублей.
- С 1 января 2022 года между Россией и Белоруссией может быть отменен роуминг, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко. Он отмечает, что вопрос решен на 95%. Также посол заявил, что в 2020 году были решены все трудности по организационным моментам во время опытной эксплуатации.
- В Татарстане будут судить экс-руководителя исполкома Муслюмово Ильнура Ахметова, которого обвиняют в причастности к уводу сельхозтехники и имущества на 88 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану. Свою вину мужчина полностью признал. Ранее «Реальное время» сообщало подробности этого уголовного дела. По мнению силовиков, весной 2019 года АО «Татагролизинг» передало по договору пожертвования Муслюмовскому району здания и сельхозтехнику на сумму более 88 млн рублей. Причем договор подписал глава района Рамиль Муллин. А уже в июне и.о. главы ИКМО Ахметов распорядился списать в утиль солидный перечень муниципального имущества, в котором оказались и все дары «Татагролизинга» на 88 млн рублей с лишним. Именно в эту сумму силовики оценивают ущерб по данному делу.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал вернуть партию вакцины «Спутник V», поставленную в Словакию, из-за нарушения контракта. Согласно сообщению, лаборатория, где тестировалась поставленная из России вакцина, не входит в сеть официальных учреждений Евросоюза по контролю за лекарствами.
Врачи НИИ имени Склифосовского в Москве не смогли подтвердить результаты анализов своих казанских коллег и не обнаружили следов наркотиков в крови капитана «Авангарда» Алексея Емелина. По данным источника, в анализах хоккеиста выявили следы обезболивающих, парацетамола и ибупрофена. Переизбыток этих препаратов мог ударить по самочувствию спортсмена, вызвав у него острую печеночную недостаточность. Однако в пресс-службе МВД РТ подтвердили наличие наркотических веществ в крови хоккеиста.
В Новошешминском районе в результате паводка на реке Шешме подтопило низководный мост вблизи населенного пункта Слобода Архангельская. Уровень воды на реке Шешме вблизи составляет 205 см. Уровень подтопления моста — 200 сантиметров. Высота перелива над дорожным полотном моста составляет 5 см. Объехать место подтопления можно через село Тубылгы Тау Новошешминского района, расстояние составляет 31 км.
Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили жителей об ухудшении погодных условий в пятницу. Утром, днем и вечером 9 апреля местами на территории Татарстана ожидается сильный южный ветер порывами до 15—18 м/с. В Казани он будет достигать до 15 м/с.
Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак. По его словам, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимости защиты пока не возникает.
В Татарстане идет активная подготовка территории и поставка материалов для начала строительства седьмого этапа автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. На подходе к будущей переправе идут подготовительные работы, устанавливаются бурильные скважины для пробных работ для исследования грунта.
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