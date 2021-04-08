В Казани ограничат движение автомобилей по улице Сибгата Хакима

В Казани ограничат движение автомобилей по улице Сибгата Хакима. Это связано с установкой «умной» опоры на пересечении с улицой Меридианной, сообщается в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Ограничения будут действовать с 10 апреля по 31 мая. Движение автомобилей будет ограничено возле дома Меридианная, 2.



Ранее в Казани ограничили движение транспорта по улице Соловецких Юнг.

Ольга Плешкова