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В Казани ограничат движение автомобилей по улице Сибгата Хакима

11:39, 08.04.2021
В Казани ограничат движение автомобилей по улице Сибгата Хакима
Фото: kzn.ru

В Казани ограничат движение автомобилей по улице Сибгата Хакима. Это связано с установкой «умной» опоры на пересечении с улицой Меридианной, сообщается в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Ограничения будут действовать с 10 апреля по 31 мая. Движение автомобилей будет ограничено возле дома Меридианная, 2.

Ранее в Казани ограничили движение транспорта по улице Соловецких Юнг.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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