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В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19

11:22, 08.04.2021
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. 16 человек госпитализировано, 17 лечатся дома.

Всего на 8 апреля в республике зафиксировали 19 698 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 786 человек, в том числе 73 за минувшие сутки.

Болезнь унесла жизни 428 татарстанцев.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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