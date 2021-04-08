В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. 16 человек госпитализировано, 17 лечатся дома.

Всего на 8 апреля в республике зафиксировали 19 698 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 786 человек, в том числе 73 за минувшие сутки.

Болезнь унесла жизни 428 татарстанцев.

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Ольга Плешкова