Росприроднадзор добился наказания АО «Чистополь-Водоканал» за причинение вреда реке Килевке

Волжско-Камское управление Росприроднадзора одержало первую заметную победу в борьбе с водоканалом Чистополя, который до этого неоднократно привлекало к административной ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды. АО «Чистополь-Водоканал» по требованию надзорного ведомства должно выплатить компенсационное возмещение в 48,7 млн рублей за сброс стоков в малую реку Килевку с превышением нормативов.



Поводом для разбирательства стали результаты внеплановой выездной проверки управления Росприроднадзора, проведенной 2 июня 2020 года. Она была инициирована для проверки предписания №266, которое было выдано 11 ноября 2019 года. На месте инспекторы установили его неисполнение, а именно: не обеспечено соблюдение норматива допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых АО «Чистополь-Водоканал» после очистных сооружений в реке Килевка, отмечается в решении суда.

Фото: shafrancat.blogspot.com

В составе сбрасываемых стоков выявлено многократное превышение по шести видам вредных веществ. Так, превышены показатели по фосфат-иону, нитрит-иону, сульфат-иону, общему железу, меди, по БПК 5. Образно говоря, малая речушка Килевка приняла на себя шесть сильнодействующих доз.

АО «Чистополь-Водоканал» не оспаривал наличие загрязняющих веществ в пробах, но привел контррасчет. При этом предприятие опиралось на данные собственной лаборатории, но суд их отклонил. «Основания для признания его [контррасчета] достоверным отсутствуют», — говорится в материалах суда. В итоге суд установил, что сумма ущерба, подлежащего взысканию, составляет 48,7 млн рублей.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова