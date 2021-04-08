Главное к утру: идея отмены НДС на сферу общепита, мусоросортировочный завод в Елабуге и Лениногорске
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 8 апреля.
- Минэкономразвития РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) поддержали идею об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для сферы общественного питания. По словам общественного уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова, стартовали финальные переговоры с Министерством финансов РФ.
- В Елабуге и Лениногорске запланировано строительство межмуниципальных комплексов, на каждом из которых предусмотрены мусоросортировочный завод, участок компостирования отходов и полигон. Конкретные сроки их возведения не называются.
- При проведении в Казани IX республиканского ифтара планируется задействовать до тысячи волонтеров. Они будут привлечены к встрече гостей мероприятия, организации коллективного намаза и к подаче блюд.
- В селе Старый Юраш Елабужского района РТ спасатели ищут мальчика 2013 года рождения, который, по предварительной информации, упал в реку Юрашка. К поискам привлечены 50 волонтеров, которые обследуют берег. Вдоль берега реки лед, ближе к середине открытая вода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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