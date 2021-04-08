В Литературном музее Тукая сыграют произведения татарстанских композиторов

Фото: ГМИИ РТ

8 апреля в Литературном музее Тукая пройдет третий концерт из цикла «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век». На нем струнный квартет Quaternion сыграет произведения татарстанских композиторов и не только.

«К юбилейному году фигуры номер один в татарской музыке, к 110-летию со дня рождения Назиба Жиганова прозвучит первое и единственное сочинение его в этом жанре — Струнный квартет A-dur, написанный еще в годы учебы в Музыкальном техникуме при Московской консерватории имени П.И. Чайковского в 1935 году», — сообщается на сайте Нацмузея РТ.

Это произведение является одним из первых татарских квартетов, написанных в контексте классико-романтических традиций и обогащенных национальным своеобразием музыкального языка.

Также в Литературном музее Тукая завтра прозвучит третий струнный квартет Айрата Ишмуратова и Reflections on the theme B-A-C-H (посвящение Струнному квартету Брентано, 2002) Софии Губайдулиной.

Также гостям мероприятия обещают сюрприз от квартета Quaternion и композитора, лауреата Республиканской премии имени Мусы Джалиля Эльмира Низамова.



Напомним, в главных музеях Казани с 27 марта по 2 мая проходит проект «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век»: цикл из девяти концертов, различных по тематике струнного квартетного исполнительства.

Татьяна Демина