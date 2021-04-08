Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +11 градусов

В четверг, 8 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах гололедица



Ветер юго-восточный, южный умеренный. Утром и днем местами ожидаются сильные порывы до 15—18 м/с. сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +6..+11 градусов. В Казани прогнозируется от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +7°С до +11°С.



Отметим, что, по прогнозам синоптиков, в Казани порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Татьяна Демина