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Андрусенко завоевала золото на чемпионате России по плаванию в Казани

10:26, 07.04.2021
Андрусенко завоевала золото на чемпионате России по плаванию в Казани
Фото: vk.com/official_vfp

Татарстанская спортсменка Вероника Андрусенко завоевала золотую медаль на чемпионате России по плаванию в Казани. Это первая победа на турнире для сборной Татарстана.

Андрусенко пришла первой в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем у женщин. Ее результат составил 1 мин. 57, 97 сек.

Второй на финиш приплыла Анастасия Гуженкова (1:58.54), тройку призеров замкнула Анна Егорова (1:58.77).

Подробнее о выступлении татарстанской сборной на чемпионате России в Казани читайте в материале «Реального времени».

СпортВодные виды спорта
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