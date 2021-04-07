Андрусенко завоевала золото на чемпионате России по плаванию в Казани

Татарстанская спортсменка Вероника Андрусенко завоевала золотую медаль на чемпионате России по плаванию в Казани. Это первая победа на турнире для сборной Татарстана.

Андрусенко пришла первой в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем у женщин. Ее результат составил 1 мин. 57, 97 сек.

Второй на финиш приплыла Анастасия Гуженкова (1:58.54), тройку призеров замкнула Анна Егорова (1:58.77).

Подробнее о выступлении татарстанской сборной на чемпионате России в Казани читайте в материале «Реального времени».