Итоги дня: пожар в «Полукамушках», признание Белозерцева во взятке, обострение ситуации в Донбассе
«Реальное время подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер вторника, 6 апреля:
- В Зеленодольске минувшей ночью загорелись два расселенных дома в историческом квартале «Полукамушки». В результате инцидента никто не пострадал. Предварительная версия пожара — поджог. Пожар потушили в течение 45 минут. Общая его площадь составила 181 кв. метр. Загорелись кровля и веранда кирпично-деревянного неэксплуатируемого расселенного двухэтажного дома №15, а также веранда и часть кровли кирпично-деревянного неэксплуатируемого расселенного двухэтажного дома №13 в переулке Красном. По факту пожара зеленодольская прокуратура потребовала возбудить дело. В зданиях, в которых произошел пожар, никто не жил, они не были подключены к сетям электроснабжения. Однако эти дома включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
- В Москве парад Победы на Красной площади 9 мая пройдет в традиционном формате. Кремль позвал на мероприятие журналистов.
- Государственная дума приняла закон, который предполагает предоставление детям сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии преимущественного права зачисления в подведомственные МВД России и Росгвардии вузы. Преимущество предоставляется «детям сотрудников органов внутренних дел, детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более лет, аналогично действующему для детей других категорий граждан».
- Также Госдума приняла во втором чтении проект закона об административной ответственности за высадку детей без билета из общественного транспорта. Это касается детей, которые едут без взрослых. Согласно поправкам, если водитель заставит не оплатившего проезд ребенка выйти из общественного транспорта, он будет оштрафован на пять тысяч рублей. Поправки предусматривают штраф для кондукторов и контролеров в размере от 20 до 30 тысяч рублей.
- Еще в Думу внесли законопроект, по которому медицинские работники получают право на досрочную пенсию. В пояснительной записке проекта сказано, что изменения касаются закона «О страховых пенсиях»: в него вносится изменение, «закрепляющее право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях».
- Также в Госдуму внесли законопроект о возобновлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающих пенсионеров. Авторы инициативы предлагают вернуть индексацию с 2022 года. Ее отмена крайне негативно повлияла на финансовое положение пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян. Если законопроект будет одобрен, дополнительные расходы Пенсионного фонда в следующем году составят 400 млрд рублей.
- Президент Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии, предоставляющий гражданам возможность бесплатного получения государственных и муниципальных земельных участков, на которых расположены их гаражи. Такая возможность есть до 2026 года. Под действие закона подпадают гаражи, возведенные в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года. К ним применят упрощенный порядок оформления участков. Должны быть соблюдены следующие условия: участок гражданину был предоставлен органом власти или организацией либо на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.
- В этом году запланирован ввод в эксплуатацию домов жилищного комплекса «МЧС» в Казани. Во дворе запланировали благоустройство и расположение проездов и ливневок. В высокой степени готовности находится дом №2. Уже проделана большая часть внутренних отделочных работ.
- Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении взятки в размере 20 млн рублей от основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля. По его словам, деньги предназначались для избирательной кампании. Автомобиль Mercedes, который следствие считает частью взятки Белозерцеву, наряду со швейцарскими часами и деньгами, принадлежит компании «Биотэк». Белозерцева задержали утром 21 марта. Он подозревается в получении взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую сумму более 30 млн рублей. Во время обыска в доме губернатора правоохранители нашли около 500 млн рублей и пистолет. Экс-губернатора арестовали до 20 мая. 23 марта президент России Владимир Путин уволил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.
- Россия начала контрольные проверки боевой готовности Вооруженных сил. Министр обороны Сергей Шойгу потребовал: «Обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники». 4 048 учений различного масштаба пройдут в апреле. Из них 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Проверки пройдут во всех военных округах, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов, Камчатки и на Северном флоте.
- В этом году в шатрах ифтара во время священного месяца Рамадан должно быть не больше 100 человек, заявил заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов. По словам спикера, все требования Роспотребнадзора должны соблюдаться неукоснительно. В мечетях и шатрах на каждого человека должно приходиться не менее 1,4 кв. м, прихожане должны быть в масках.
- Начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булат Мубараков сообщил, что мусульманам в месяц Рамадан рекомендуется делать прививку от COVID-19 после захода солнца. Он уточнил, что делать прививку не запрещается. Также вакцинирование постящегося не испортит пост.
- Британский актер Пол Риттер умер в возрасте 54 лет от опухоли головного мозга. «Он мирно умер дома в окружении жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя», — уточнил его агент. Актер известен своим ролями в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009), «Квант милосердия» (2008), «Орел Девятого легиона» (2011). Кроме того, Риттер сыграл полководца Александра Суворова в российском сериале «Екатерина Великая» (2019).
- Ушел из жизни доктор ветеринарных наук, профессор, действительный член Академии наук Республики Татарстан, заслуженный деятель науки России и Татарстана, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники Абдулхамит Равилов. Именно он и его ученики дали научное обоснование биологическим свойствам некоторых групп вирусов сельскохозяйственных животных — это позволило создать определенные наборы диагностиков и вакцины, которые затем внедрили в широкую ветеринарную практику.
- Сегодня TikTok был оштрафован на 2,6 млн рублей мировым судом Таганского района Москвы за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве. Для административного протокола поводом стала публикация в соцсети от 24 января 2021 года. 6 апреля суд должен был рассмотреть два протокола в отношении Telegram, но заседание перенесли на 12 апреля.
- У оппозиционера Алексея Навального появились признаки респираторного заболевания. Его перевели в медико-санитарную часть, взяли анализ на коронавирус. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Навальный действительно болен, ему обеспечат должное лечение. Представитель Кремля добавил, что о «каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может». Возле колонии во Владимирской области, где Навальный отбывает срок, задержали главу «Альянса врачей»* (включена в реестр НКО-иноагентов) и личного врача блогера Анастасию Васильеву. Также задержали журналиста телеканала CNN.
- Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина заявила, что власти Татарстана планируют передать часть площадей крупнейшего выставочного центра Kazan Expo под частные проекты. В частности, Татарстан готовится передать КФУ около 18 тыс. кв. м. для создания центра медицинского инжиниринга в продолжение «Фарммедкластера». Подробнее об этом — в материале «Реального времени».
- Минуллина во время традиционного брифинга в Кабмине сообщила, что, согласно международной оценке, деловой турист в среднем тратит в 3—4 раза больше, чем обычный турист. Как правило, он задерживается на более длительный срок, посещает те же культурные объекты.
- Еще Минуллина сообщила, что Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: Kazansummit» в этом году пройдет в гибридном формате — онлайн и офлайн. В 2020 году проведение саммита из-за пандемии сначала было перенесено на более поздний срок, а затем и вовсе отменено. Офлайн-мероприятия саммита состоятся на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо».
- Курс евро сегодня превысил отметку в 91,304 рубля. Одновременно с евро поднялся и курс доллара — по данным биржи, он составил 77,26 рубля. Такой порог американская валюта превысила впервые с 16 ноября.
- Неравнодушные казанцы обратились в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия с просьбой сохранить комплекс зданий обувной фабрики «Спартак». Некоторые историки говорят о том, что здание представляет интерес как образец модернистской советской архитектуры. Есть и те, кто категорически не признает особой ценности фабрики для Казани. Комитет поинтересовался у жителей столицы Татарстана в социальных сетях: нужно ли поставить здание на государственную охрану или в этом нет необходимости.
- Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что считает высокой вероятность возобновления активных боевых действий в Донбассе. По мнению главы внешнеполитического ведомства, Киев заинтересован в военном урегулировании ситуации в Донбассе, чтобы уйти от политического пути разрешения. Кроме того, представитель ДНР считает, что для решительных военных действий Киев ждет позволения Вашингтона. Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационной политики Киева на востоке Украины. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, наблюдается все более провокационная и вызывающая линия [на востоке Украины] со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США.
- Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Киев в нарушении всех минских договоренностей, а Запад — в том, что он продолжает это поддерживать. Он подчеркнул, что украинские власти неоднократно заявляли, что минские соглашения нужны только для сохранения санкций против России. При этом Киев призывает пересмотреть условия договоренностей.
- Также делегация Украины отказалась ехать в Минск на заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, если мероприятие пройдет в очном формате, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, это объясняется не протестами в белорусской столице, а тем, что Белоруссия якобы находится под российским влиянием, у Украины нет доверия к этой территории.
- На реке Свияге в Татарстане произошло подтопление низководных мостов рядом с населенными пунктами Кият и Черки-Кильдуразы Буинского района. Также на Казанке подтопило грунтовую проселочную дорогу в селе Качелино Арского района. Жителям предлагают объезжать место подтопления через населенный пункт Тоншерма Тетюшского района, через Фролово по направлению в Черки-Дюртиле Буинского района. Попасть в Качелино можно через подъезд по автомобильной дороге с южной части. Проехать к северной отрезанной части населенного пункта можно по грунтовой проселочной дороге.
- В 2020 году потребление говядины в России снизилось до минимального за последние 10 лет значения — 1,94 млн тонны. Падение спроса по итогам года составило 3,4%. Экспорт говядины увеличился до 20 тыс. тонн (+103%). Почти половина поставок (45%) пришлась на Китайскую Народную Республику.
- Вакцину британско-шведской компании AstraZeneca могут ограничить в использовании из-за опасений по поводу образования тромбов — молодым людям младше 30 лет в связи с такими опасениями могут предложить другой препарат. Решение должен принять британский медицинский регулятор.
- Аварийное отключение электричества произошло на подстанции «Южно-Сахалинская», обесточив центральные и южные районы острова. Информация об одномоментном отключении электричества поступала из Южно-Сахалинска, Анивского, Невельского, Корсаковского, Долинского, Холмского, Макаровского, Поронайского, Углегорского, Томаринского районов. Свет отключали также в северных районах острова — Смирныховском, Ногликском и Тымовском. Работы по восстановлению продолжаются.
- Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в топ-10 российских миллиардеров по версии российского издания Forbes. Он занял 9-ю строчку в рейтинге. Состояние Дурова оценивается в $17,2 млрд. За год бизнесмен заработал $13,8 миллиарда. Отмечается, что сейчас он проживает в Дубае. В марте текущего года Дуров привлек $1 млрд, выпустив облигации Telegram.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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