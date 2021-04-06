Главное к утру: пополнение бюджета, новый прогноз по добыче газа, Навальный заболел
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 6 апреля.
- В бюджет Татарстана от использования и реализации государственного имущества и земельных участков поступило 109,76 млн рублей неналогового дохода. Таким образом, по состоянию на 31 марта задание перед бюджетом республики выполнено на 27,88%.
- Правительство России обновило прогноз по добыче нефти, газа и угля в текущем году, понизив предполагаемые показатели. Соответствующее постановление вносит изменения в программу «Развитие энергетики». Прогноз по добыче нефти понижен на текущий и следующий год: в 2021-м ожидается добыть 517 млн тонн вместо 560, в 2022-м — 548 млн тонн вместо 558. На 2023—2024 годы планируемые цифры остались прежними.
- Российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области, перевели в медико-санитарную часть. У него обнаружили признаки респираторного заболевания, в частности высокую температуру. Медики взяли у него анализы на коронавирус.
- В Румынии ученые Университета им. Штефана Великого в городе Сучава выявили новую разновидность COVID-19, имеющую признаки британского штамма (B.1.1.7) и мутацию E484K, которая может снизить эффективность вакцин от вируса. Его выявили у пациента, который не ездил в Великобританию в последнее время.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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