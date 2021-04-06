В Елабуге выбирают название Центру культурного развития

Фото: городелабуга.рф

В Елабуге выбирают название Центру культурного развития, возводимого в городе по национальному проекту «Культура». Голосование за лучший вариант проходит в одном из местных сообществ «ВКонтакте».

Жители Елабуги могут не только проголосовать за предложенные варианты, но и выдвинуть свои. Автору, который предложит самое интересное название будущего Центра культурного развития, обещают ценный приз, сообщается на официальном сайте Елабужского района РТ.



На голосование выдвинуто пять вариантов: «Миллениум», Art-Housе (АртHouse), Art Центр, Art Академия и Art Union. Лидирует на данный момент Art-Housе (АртHouse).

В комментариях жители Елабуги предложили свои варианты: «Еларт», «Моя Елабуга», «Творческая мастерская», «Азбука успеха» и другие.

Ранее стало известно, что в новом Центре культурного развития в Елабуге расположатся школа искусств с эстетическим, художественным и музыкальным направлениями, многоцелевой зрительный зал на 197 мест, кафе на 48 посадочных мест и танцевально-гимнастический зал.

Татьяна Демина