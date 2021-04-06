Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +10 градусов

Во вторник, 6 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, днем местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Утром на дорогах гололедица.

Ветер южный с переходом днем на восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +5..+10 градусов. В Казани прогнозируется от +5°С до +8°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +7°С до +10°С.

По прогнозам синоптиков, в Татарстане на этой неделе возможны осадки в виде дождя со снегом, а воздух прогреется до +10 градусов.

Татьяна Демина