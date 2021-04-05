Россия в марте впервые с начала года увеличила нефтегазовые доходы

Впервые с начала текущего года Россия нарастила нефтегазовые доходы. По данным Минфина РФ, в марте они увеличились на 3,3% в годовом выражении, достигнув 582,5 млрд рублей.

В прошлом месяце российские доходы от нефти и газа, по сравнению с февралем 2021 года, выросли на 6,9%, а относительно января — на 18,7%.

В 2018 году нефтегазовые доходы России составляли 9 трлн рублей, а в 2019 году они сократились до 7,924 трлн рублей. В прошлом году они снизились 5,235 трлн рублей, пишет ТАСС. В частности, это связано со снижением цен на нефть из-за пандемии коронавируса и вызванным ею кризисом на нефтяном рынке.



Ранее Счетная палата сообщила, что в 2020 году в России нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились на 2,289 трлн рублей (30,4%), а ненефтегазовые доходы увеличились на 417,1 млрд рублей (на 3,2%).

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что в сентябре прошлого года на выступлении перед членами Совета Федерации в Кремле президент России Владимир Путин сообщил, что в 2021 году впервые в современной истории страны ожидается снижение доходов от нефтегазового сектора.

Татьяна Демина