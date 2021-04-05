Глава газового оператора Украины: «Важно не допустить завершения строительства «Северного потока — 2»

Россия постепенно сокращает транзит газа через Украину, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в своем Facebook.

По его словам, после запуска «турецкого потока» транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы, а на южном направлении через Украину выполняется лишь транзит до молдавских потребителей.

При условии продолжения «турецкого потока» через Болгарию и Сербию «Газпром» переведет на трубопровод и транзит в Венгрию, что «для Украины означает дополнительную потерю 10—12 миллиардов кубометров транзита ежегодно».

«Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины», — добавил он, подчеркнув, что для украинской стороны важно не допустить завершения строительства «Северного потока — 2».

Фото: скриншот / nord-stream2.com

В марте США потребовали прекратить строительство «Северного потока — 2» и пригрозили санкциями, если требование не будет исполнено компаниями. Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что трубопровод является геополитическим проектом России, нацеленным на разделение и ослабление энергобезопасности Европы. Госдепартамент США отслеживает строительство трубопровода, предупредил Блинкен. В Берлине указывали, что их позиция останется неизменной.

Ранее сообщалось, что «Северный поток — 2» (по состоянию на 31 марта) готов на 95% — уложено 2 339 из 2 460 км труб.

Маргарита Головатенко