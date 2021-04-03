УФАС обнаружила картельный сговор на поставках школьных обедов в Татарстане

УФАС обнаружила картельный сговор на поставках школьных обедов в Алексеевском районе. В 31 аукционе, объявленном на эти поставки, участвовали всего две компании, причем с подозрительно похожими названиями: сельскохозяйственный перерабатывающий обслуживающе-сбытовой потребительский кооператив «Эдем» (далее — СПОСПК «Эдем») (ИНН 1605008409) и ООО «Эдем» (ИНН 1605003351). По мнению антимонопольщиков, налицо аффилированность организаций.



Формально организации, вроде бы, разные. Но в действительности, как подозревают антимонопольщики, выгодоприобретателем была компания ООО «Эдем», заявлявшаяся на эти аукционы с одного и того же компьютера, что и участники кооператива. Мало того, заявки на участие в аукционах компании подавали в один день, но в разное время.



Таким образом, участие СПОСПК «Эдем» и ООО «Эдем» в вышеуказанных аукционах было «формальной имитацией конкурентной борьбы, что лишает его существенного назначения, состоящего в выявлении наиболее выгодных ценовых предложений участниками электронного аукциона, имеющими намерение заключить договор, контракт по результатам электронного аукциона». Их действия были изначально согласованы и определены, в целях заключения государственного контракта.



Подробнее об этом деле читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова