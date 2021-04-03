Минздрав Татарстана переоформил более ста лицензий на медицинскую деятельность

В Татарстане через новый реестр переоформили медицинские лицензии сто частных республиканских клиник — теперь записи хранятся в цифровом виде, поэтому не пришлось даже переделывать лист с данными, сообщает Минздрав РТ.



Всего переоформили 104 лицензии, 65 из них — на осуществление медицинской деятельности, 38 — по фармацевтической деятельности. Еще одну — на деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ.

С начала текущего года Минздрав республики выдал 33 новых лицензии, Большая часть (28) из которых — на осуществление медицинской деятельности. Еще четыре лицензии выдали на фармацевтику, еще одну — на деятельность по обороту наркотических средств для лечебных целей. О прекращении действия лицензии принято 30 решений, 20 из них прекращено в связи с заявлением лицензиата, 10 — из-за прекращения деятельности юрлица и ИП.

realnoevremya.ru

Напомним, выдача бумажных лицензий отменена с 1 января. Теперь их наличие проверяется в специальном реестре.

Маргарита Головатенко