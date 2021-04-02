Исследование: почти у половины татарстанцев дорога до работы занимает от 30 минут до 1 часа

Почти у половины опрошенных татарстанцев дорога от дома до работы занимает до 30 минут, еще столько же добираются от 30 минут до 1 часа. Исследование провели специалисты сервиса по поиску работы hh.ru.

70% респондентов из республики считают оптимальным, когда путь до работы занимает не больше получаса. Близость к дому — один из ключевых факторов для 57 работников республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Почти треть жителей республики (28%) добирается на работу на общественном транспорте. Примерно половина (44%) — на своем автомобиле, ещё 20% — пешком.

Чаще всего собственный автотранспорт для того, чтобы добраться до работы, используют топ-менеджеры, представители строительной и транспортно-логистической сферы. Обычно пешком до работы добираются учителя, специалисты масс-медиа и индустрии развлечений. Чаще других тратить на дорогу как можно меньше времени хотят медицинские работники, учителя и банковские служащие.

Ранее «Реальное время» выяснило, как менялись зарплаты у работников разных сфер в Татарстане в период пандемии коронавируса. Подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина