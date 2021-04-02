Средняя цена комнат в Казани выросла на 23%

Средняя стоимость комнат на вторичном рынке Казани составила 1,1 млн рублей, что на 23% больше, чем год назад. Об этом сообщил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Казань стала лидером среди городов-миллионников, где увеличились цены на комнату. На втором месте находится Санкт-Петербург — там цена за комнату увеличилась на 19,8% (1,8 млн рублей). Тройку замыкает Москва (на 19,6%, до 4 млн рублей).

В среднем цены на комнату в городах-миллионниках увеличились на 11%.

Ранее сообщалось, что в Казани спрос на покупку комнат вырос на 5%, а их аренды — на 20%. При этом средняя стоимость такой жилплощади поднялась на 15% и составила 70 тыс. рублей за кв. метр.



Ольга Плешкова